10 đội bảng B sẵn sàng bước vào Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 tại Hà Tĩnh

Ở bảng B diễn ra tại Hà Tĩnh gồm có các đội nam: Sannest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh; các đội nữ: VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh, Tiến Nông Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Thời gian diễn ra vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 kéo dài từ 13 - 17/6. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 13/6 tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Ngay sau đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hà Tĩnh và Long An.