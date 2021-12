5 trận vòng 18 Ngoại hạng Anh bị hoãn, có hay không khả năng dừng giải?

Cho đến thời điểm này, có 5 trận đấu ở vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22 chắc chắn bị hoãn vì Covid-19. Tuy nhiên, 5 trận còn lại dự kiến vẫn sẽ thi đấu.

Hiện tại, ngày càng nhiều cầu thủ và nhân viên ở các CLB Ngoại hạng Anh dính Covid-19. Man United đã phải tạm đóng cửa trung tâm huấn luyện, Liverpool và Chelsea lần lượt mất hàng loạt trụ cột ở các màn so tài gần nhất với Newcastle và Everton. Năm cặp đấu ở vòng 18 Ngoại hạng Anh 2021/22 vào cuối tuần này cũng phải hoãn sang ngày khác.

Sau thông báo hoãn trận Man United vs Brighton thì BTC Ngoại hạng Anh cũng xác nhận sẽ hoãn thêm các màn so tài giữa Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich, Everton vs Leicester thuộc vòng 18.

Trước tình hình các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang đồng loạt “toang” vì Covid-19, HLV Thomas Frank của CLB Brentford đã kêu gọi hoãn mọi trận đấu ở vòng 18 vì cho rằng dịch bệnh đã đi quá tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, BTC Ngoại hạng Anh vẫn tuyên bố những trận đấu đó vẫn đá như dự kiến và không hoãn: “Tất cả các lịch thi đấu khác diễn ra vào cuối tuần này vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình theo từng trường hợp cụ thể”.

Lúc này, các biện pháp khẩn cấp đang được áp dụng ở mọi đội bóng bao gồm kiểm tra thường xuyên hơn, đeo khẩu trang khi ở trong nhà, tự cách ly và điều trị theo phương pháp hướng dẫn của bộ y tế.

Sky Sports cho biết, nhiều khả năng các đội bóng có từ 14 cầu thủ có thể thi đấu trở lên sẽ không được phép hoãn thi đấu. Tottenham, Man United, Brighton, Watford và Brentford sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu “khốc liệt” khi có ít nhất 2 trận phải đá bù trong thời điểm lịch thi đấu vô cùng căng thẳng sắp tới.

Theo Bongdaplus