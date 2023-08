Ấn tượng Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh

Sau 3 ngày tranh tài với 43 trận đấu sôi nổi, kịch tính, Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu bóng chuyền Hà Tĩnh.

Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023 khép lại với chức vô địch đầy cảm xúc của đội Công an Hương Sơn.

Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh 2023 do Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023). Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 16 - 18/8) tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh và sân bóng Công an tỉnh, giải thu hút 19 đội bóng với gần 300 VĐV đến từ công an các địa phương, phòng, đơn vị và Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh.

Giải đấu năm nay có số lượng đội bóng tham gia đông nhất từ trước tới nay (19 đội).

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn mỗi bảng 2 đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Sau những trận cầu kịch tính và hấp dẫn, hai đội bóng Công an TP Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết.

Tại trận chung kết, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả hàng loạt pha bóng hay, những cuộc rượt đuổi tỷ số đến nghẹt thở. Công an TP Hà Tĩnh đặt tham vọng tiếp tục bảo vệ ngôi vương trong khi Công an Hương Sơn quyết tâm làm nên lịch sử.

Cầu thủ và người hâm mộ đội Công an Hương Sơn vỡ òa trong giây phút lên ngôi vô địch.

Và bất ngờ đã xảy ra, dù hai lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước nhưng với tài năng của hai “ngoại binh” Nguyễn Văn Quốc Duy và Lê Trung Thành, đội Công an Hương Sơn đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc 3-2 để lên ngôi vô địch. Đây chính là trận đấu ấn tượng nhất của giải.

Giải đấu năm nay được phát trực tiếp trên Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnh, Fanpage Báo Hà Tĩnh và một số trang thông tin bóng chuyền khác, trong đó, trận đấu cao điểm có hơn 10.000 lượt xem, góp phần lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ trong, ngoài tỉnh và cả khán giả đang sinh sống tại nước ngoài.

Giải đấu năm nay được phát trực tiếp trên Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnh, Fanpage Báo Hà Tĩnh... thu hút rất đông khán giả theo dõi.

Không chỉ có số lượng đội bóng tham dự nhiều nhất, đây còn là mùa giải hội tụ dàn “ngoại binh” chất lượng nhất từ trước tới nay với việc quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phạm Quốc Dư, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Đinh Văn Phương... Bên cạnh đó, còn có những VĐV “phủi” tên tuổi như: Thái Bá Nguyên, Thạch Đen, Trường Trảng Bom...

Giải đấu năm nay quy tụ dàn “ngoại binh” rất chất lượng.

Có thể nói, sự có mặt của các “ngoại binh” đã góp phần mang đến cho giải đấu những trận bóng đầy hấp dẫn, kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao. Các trận đấu của giải, từ vòng loại đến bán kết, chung kết luôn diễn ra sôi nổi, gay cấn, cuốn hút người xem. Càng vào sâu giải, các đội càng thi đấu đầy quyết tâm và tập trung trong từng đường bóng, cống hiến cho khán giả những đường bóng mãn nhãn.

Khán giả chật kín Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Anh Nguyễn Xuân Lương (SN 1975, trú xã Sơn Giang, Hương Sơn) chia sẻ: "Giải đấu năm nay cực kỳ chất lượng, quy tụ được nhiêu ngôi sao nên chất lượng chuyên môn rất cao. Chúng tôi vượt đường xa đến cổ vũ cho đội bóng công an huyện nhà và rất vui vì đội đã lên ngôi vô địch. Mong giải đấu được duy trì lâu dài để đem đến cho người dân những khoảng thời gian giải trí bổ ích".

Năm nay, công tác tổ chức giải đấu được tiến hành rất bài bản, chuyên nghiệp. Ban tổ chức đã mời tổ trọng tài quốc gia điều hành các trận đấu khách quan, đúng luật, đảm bảo công tâm, chính xác.

Những pha bóng cống hiến, kịch tính, thu hút sự theo dõi của người hâm mộ.

Trong 3 ngày, giải đấu đã trở thành ngày hội thể thao, thỏa mãn niềm đam mê bóng chuyền của nhiều khán giả trong và ngoài tỉnh. Giải đã lôi cuốn rất đông người hâm mộ đến sân theo dõi. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã giúp các VĐV thi đấu tự tin và gay cấn hơn trong từng pha bóng.

VĐV Nguyễn Văn Quốc Duy (Công an Hương Sơn) chia sẻ: “Dịp này, các giải quốc gia tạm nghỉ nên tôi nhận lời thi đấu cho đội Công an Hương Sơn. Tôi rất xúc động khi được người hâm mộ yêu quý và cổ vũ nhiệt tình. Đây là lần đầu tôi chứng kiến một giải phong trào có lượng khán giả đến sân đông và cổ vũ nhiệt tình như vậy. Công tác chuẩn bị giải đấu chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn tốt, các đội bóng tham dự giải đều rất mạnh. Toàn đội Công an Hương Sơn rất vui vì đã giành được chức vô địch. Tôi hy vọng còn có cơ hội được thi đấu ở giải này".

CĐV “cháy” hết mình trong mỗi pha bóng.

Giải Bóng chuyền nam Công an Hà Tĩnh được tổ chức thường niên là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, nâng cao sức khỏe, kỹ thuật trong thi đấu thể thao, tạo hạt nhân nòng cốt phát triển phong trào thể dục - thể thao tại đơn vị, qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thành công của giải đấu năm nay là tiền đề để Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa giải năm sau và những năm tiếp theo.

Ngọc Thắng