Đức Thọ giành giải nhất cả 3 nội dung thi đấu tại Giải Kéo co nam, nữ Hà Tĩnh

Các đội của huyện Đức Thọ đã xuất sắc giành giải nhất ở cả 3 nội dung thi đấu: kéo co nam, kéo co nữ và kéo co nam - nữ phối hợp tại Giải Kéo co nam, nữ toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 8/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh), Ban Tổ chức Giải Kéo co nam, nữ toàn tỉnh đã tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Giải nằm trong chương trình đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 và là một trong những hoạt động văn hóa thể thao tại Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương quy mô cấp tỉnh năm 2022.

VIDEO: Kịch tích trận chung kết kéo co nam giữa Đức Thọ và Thạch Hà

Giải kéo co nam, nữ toàn tỉnh thu hút gần 240 vận động viên đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã tham gia tranh tài với 3 nội dung: kéo co nam, kéo co nữ và kéo co nam - nữ phối hợp. Ảnh: Đội nam huyện Thạch Hà trong trận chung kết.

Trong 1,5 ngày thi đấu, các đội đã cống hiến cho khán giải những pha tranh tài kịch tính, hấp dẫn ở nội dung kéo co nam, kéo co nữ và kéo co nam nữ phối hợp. Ảnh: Đội nữ huyện Đức Thọ trong trận chung kết.

Đội nam huyện Đức Thọ thi đấu xuất sắc trong trận chung kết gặp đội huyện Thạch Hà.

Đội tuyển kéo co nam nữ TX Hồng Lĩnh thi đấu hết mình trong trận tranh giải 3.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở các nội dung cho các đội thi đấu đạt thành tích cao. Với nội dung kéo co nam, đội Đức Thọ giành giải nhất, đội Thạch Hà giải nhì; các đội huyện Kỳ Anh, Hương Sơn đồng giải ba. Ảnh: Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao giải nhất cho đội tuyển kéo co nam huyện Đức Thọ.

Ở nội dung kéo co nữ, đội huyện Đức Thọ xuất sắc giành giải nhất, đội Thạch Hà giải nhì, TX Kỳ Anh và huyện Hương Sơn đồng giải ba Ảnh: Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập trao giải nhất cho đội kéo co nữ huyện Đức Thọ.

Ban Tổ chức cũng đã trao nội dung kéo co nam nữ phối hợp. Theo đó, đội Đức Thọ giành giải nhất, đội Thạch Hà giải nhì, TX Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc đồng giải ba.

Nam Giang