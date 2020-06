Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Tĩnh: Biên phòng và Ngân hàng Công thương cùng thua

Theo lịch thi đấu, ngày mai (15/6), bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra tại Hà Tĩnh diễn ra các trận đấu sau: Than Quảng Ninh gặp Bình Điền Long An (14h); Sannest Khánh Hòa gặp Hà Tĩnh (16h); Thanh Hóa gặp Ngân hàng Công thương (18h); Biên phòng gặp Long An (20h).