Hà Tĩnh “sáng cửa” tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020

Giành vị trí thứ 3 bảng B (vòng 1), đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã nhìn thấy “cửa sáng” trên hành trình tiến sâu vào Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2020.

Đội bóng chuyền Hà Tĩnh (áo xanh) xuất sắc đánh bại VLXD Bình Dương ở lượt trận cuối cùng của vòng 1 để giành vị trí thứ 3 bảng B.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Từ Liêm, đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã chủ động khắc phục khó khăn, vừa phòng tránh dịch Covid-19, vừa tập trung làm tốt công tác chuẩn bị. Trong hoàn cảnh khó khăn, toàn đội đã triển khai tập luyện tại chỗ để duy trì thể lực, sẵn sàng bước vào giải với phong độ tốt nhất. Kết quả, đội bóng chuyền Hà Tĩnh đã thi đấu khởi sắc ở vòng 1 - bảng B với thành tích 2 trận thắng, 2 trận thua, giành được 6 điểm và xếp vị trí thứ 3. Thành tích ở vòng 1 cho thấy, đội bóng chuyền Hà Tĩnh đang trưởng thành lên qua từng trận đấu.

Tuy nhiên, hành trình Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 mới đi được nửa chặng đường. Theo lịch, vòng 2 của giải được tổ chức tại Đắk Lắk và Khánh Hòa vào tháng 11 tới, dự báo sẽ diễn ra quyết liệt hơn và rất khó khăn cho các đội bóng cửa dưới. Ở vòng 2, Hà Tĩnh tiếp tục nằm chung bảng B với các đội Sanest Khánh Hòa, Long An, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Trong đó, TP Hồ Chí Minh và Sanest Khánh Hòa được coi là 2 đội bóng “cứng cựa” trong cuộc đua giành quyền vào bán kết, chung kết. Còn với những gì thể hiện ở vòng 1, Hà Tĩnh vẫn được đánh giá là đối thủ tiềm năng và là cửa trên so với các đối thủ Vĩnh Long (3 điểm) và Long An (0 điểm).

Đông đảo khán giả hâm mộ bóng chuyền Hà Tĩnh luôn đến sân cỗ vũ nhiệt tình cho các đội bóng

Chia sẻ sau vòng 1, HLV Võ Từ Liêm cho rằng: “Dù sao, đội bóng chuyền Hà Tĩnh vẫn đang thuộc top các đội bóng cửa dưới, thiếu kinh nghiệm trận mạc, lối chơi chưa thực sự thanh thoát. Để thực hiện mục tiêu trụ hạng, ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, trên cơ sở phát huy thế mạnh sức trẻ, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng đội với lối chơi biến hóa, gắn kết hơn. Đặc biệt, toàn đội sẽ khắc phục các hạn chế trong khâu phòng thủ và bắt bước 1 nhằm phong tỏa các tình huống tấn công của đối phương để tổ chức phản công ghi điểm”.

Đánh giá về cầu thủ của Hà Tĩnh, giới chuyên môn đặt nhiều hy vọng vào các chủ công Văn Thành, Văn Đức và Lê Thành Hạc (được tăng cường từ CLB Công an TP Hồ Chí Minh). Những cầu thủ này đang thi đấu ngày càng gắn kết trên hàng công, trở thành lực lượng trụ cột trong khâu ghi điểm cho đội Hà Tĩnh. Trong đó, Lê Văn Thành là mẫu cầu thủ đối chuyền có lối chơi khá toàn diện. Mới 24 tuổi, Văn Thành đang ở đỉnh cao phong độ, có khả năng phản xạ nhanh và sẵn sàng bật cao ghi điểm trong mọi tình huống, kể cả trên lưới cũng như những cú đánh trái phá từ sau vạch 3m.

HLV trưởng Võ Từ Liêm (người đứng thứ 2 bên trái sang) luôn có những đấu pháp hợp lý, giúp các cầu thủ của đội Hà Tĩnh thi đấu thăng hoa.

Ông Trần Văn Sơn - HLV trưởng đội bóng chuyền Vĩnh Long nhận định: “Chúng tôi không quá bất ngờ khi được chứng kiến sự thay đổi của đội Hà Tĩnh trong lượt trận vòng 1 vừa qua. Các bạn đã đầu tư đúng hướng và lứa cầu thủ trẻ gốc Hà Tĩnh đã trưởng thành rất nhanh, đồng đều các tuyến.

Trong đó, các chủ công như Đức Hạnh, Văn Thành có những cú đập bóng sấm sét; Libero Cao Đức Hoàng thi đấu nhanh nhẹn, máu lửa, khả năng chuyền 1, phòng thủ khá ổn định và lăn xả. Sự trỗi dậy của đội Hà Tĩnh sẽ là bất lợi cho các đội bóng cửa dưới trong cuộc đua trụ hạng ở vòng đấu tới”.

Đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, đội trưởng Trần Đức Hạnh là trụ cột tinh thần của đội bóng chuyền Hà Tĩnh

Đội trưởng đội bóng chuyền Hà Tĩnh Trần Đức Hạnh chia sẻ: “Qua loạt trận vòng 1, toàn đội học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho các lượt trận của vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ thi đấu gắn kết, hết mình để thực hiện mục tiêu trụ hạng ở vị trí tốt hơn”.

Quang Sáng