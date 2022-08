Hoàn tất chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội TDTT Hà Tĩnh lần thứ IX

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ tối 28/8 đến 30/8/2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX - năm 2022 diễn ra vào 20h ngày 28/8, tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho giải đấu tại nhà thi đấu đã hoàn thành.

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong ảnh: Băng rôn chào mừng Đại hội được treo trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Hình ảnh pano, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền, chào mừng Đại hội được treo trên các tuyến phố lớn.

Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh - nơi diễn ra lễ khai mạc đã được chuẩn bị kĩ càng, từ băng rôn, khẩu hiệu...

Hệ thống đường điện, hệ thống điều hòa, đèn chiếu sáng, âm thanh... được lắp đặt và vận hành thử, đảm bảo lễ khai mạc diễu ra thành công. Trong ảnh: nhân viên trung tâm tổ chức sự kiện lắp đặt đèn chiếu sáng bên trong nhà thi đấu.

Ê kíp tổ chức đại hội trang trí kiệu rước ảnh Bác Hồ để chuẩn bị cho phần diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất trong và ngoài nhà thi đấu phục vụ cho Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022 đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào tối 28/8.

Chương trình khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX gồm 3 phần: Phần I diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng; phần II là lễ khai mạc; phần III là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao. Thời điểm nước rút, tất cả đều đang nỗ lực tập luyện để lễ khai mạc diễn ra thành công. Trong ảnh: Lực lượng tham gia phần diễu binh, diễu hành tập luyện tại nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh.

Các diễn viên nỗ lực tập luyện màn đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Hà Tĩnh truyền thống - đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Ngoài việc bố trí lực lượng tập luyện nghi thức, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ khai mạc. Sở Y tế lên kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian diễn ra đại hội.

Các VĐV của Võ đường Karate Nghĩa Dũng tích cực luyện tập, quyết tâm giành huy chương tại đại hội lần này.

Sau thời gian khai mạc sẽ diễn ra các cuộc tranh tài tại môn Karate (khởi tranh sáng 29/8 với sự tham gia của 13 đội tuyển), điền kinh (khởi tranh sáng 29/8 với sự tham gia của 17 đội tuyển) và bóng chuyền nữ (dự kiến khởi tranh ngày 9/9 với sự tham gia của 13 đội tuyển). Trước lễ khai mạc, Đại hội TDTT tỉnh đã triển khai thi đấu các môn: chạy việt dã, bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển, kéo co, đua thuyền, bóng đá thiếu niên, bóng đá nhi đồng, cầu lông.

Ngọc Thắng