Khai mạc bảng B, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hà Tĩnh

Tối nay (13/6), Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia (vòng 1, bảng B) do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Tĩnh.

BTC tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2020 được tổ chức theo 2 vòng đấu.

Trong đó, vòng 1 được tổ chức tại 2 địa điểm gồm Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B), với sự tham gia của 10 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Các đội bóng tham dự giải

Tham gia tranh tài vòng 1, bảng B, được tổ chức tại Hà Tĩnh có 5 đội bóng nam (Hà Tĩnh, Biên phòng, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An và Sanest Khánh Hòa); 5 đội nữ (Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương).

Trong thời gian từ ngày 13-17/6, các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng, làm căn cứ tổ chức bảng mới cho vòng 2.

Không khí thi đấu giữa đội nữ Thanh Hóa (áo da cam) và Hóa chất Đức Giang Hà Nội (áo đỏ)

Lượt trận vòng bảng giữa đội nam Biên phòng và Vật liệu xây dựng Bình Dương diễn ra sôi nổi

Trước lễ khai mạc đã diễn ra 3 trận đấu vòng bảng.

Trong đó, đội nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội thắng nữ Thanh Hóa với tỷ số 3-0; nam Biên phòng thắng Vật liệu xây dựng Bình Dương 3-1 và nữ Ngân hàng Công thương thắng VTV Bình Điền Long An 3-0.

Ngay sau lễ khai mạc, đội nam Hà Tĩnh cũng đã ra quân thi đấu trận đầu tiên gặp đội Long An.

Một pha bóng giữa nữ Ngân hàng Công thương (áo đỏ) và VTV Bình Điền Long An (áo vàng)

Đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội bóng

Quang Sáng