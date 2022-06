Khai mạc Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022

Đại hội TDTT huyện Can Lộc lần thứ IX năm 2022 là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho các giải thể thao thành tích cao, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân. Sau đại hội, huyện Can Lộc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào TDTT của huyện lên tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.