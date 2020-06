Việt Nam đã có bản quyền Budesliga trong 5 năm

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem Bundesliga (giải bóng đá VĐQG Đức) trong 5 năm và Next Media chính là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền của giải đấu hàng đầu châu Âu này.

Mới đây, Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) cho biết đã sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông của Bundesliga 1 và 2, cùng các hoạt động đồng hành của giải đấu này trong 5 năm từ 2020 đến 2025.

Theo đó, Next Media dự kiến sẽ phát sóng và phân phối bản quyền Bundesliga trên các kênh truyền hình miễn phí phủ sóng toàn quốc, các kênh truyền hình trả tiền chuyên biệt về thể thao và trên Facebook, Youtube, OTT... Song song với việc truyền hình trực tiếp các trận đấu, các chương trình đặc sắc như hightlight, tạp chí, phỏng vấn độc quyền... cũng sẽ được phát hành.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media cho biết: “Sau nhiều thành công trong lĩnh vực bản quyền và truyền thông của các giải đấu trong nước cũng như cấp độ đội tuyển quốc gia, Next Media bắt đầu tiếp cận gần hơn với các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Mới đây chúng tôi cũng đã công bố sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông AFF Cup 2020 trong lãnh thổ Việt Nam và 3 nước Myanmar, Lào và Campuchia. Đến thời điểm này, Next Media vui mừng mang đến cho khán giả Việt Nam 5 mùa giải Bundesliga liên tiếp từ năm 2020-2025”.

Bên cạnh việc khai thác các trận đấu của Bundesliga, Next Media hứa hẹn mang tới nhiều điều thú vị liên quan đến bóng đá Đức, như các trận đấu giao hữu giữa các đội bóng Việt Nam với các CLB hàng đầu, hợp tác đào tạo trẻ, các hoạt động offline kết hợp với văn hóa Đức.

Trước sự kiện này, ông Robert Klein - Giám đốc điều hành Bundesliga International cho biết: “Lần đầu tiên một công ty truyền thông tư nhân tại Việt Nam sở hữu bản quyền một giải bóng đá lớn tại châu Âu. Người Việt Nam yêu thích bóng đá, và chúng tôi tin tưởng rằng các trận đấu sôi động của Bundesliga sẽ làm hài lòng người hâm mộ trên cả nước”.

Theo Bongdaplus