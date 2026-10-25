Ngân hàng giảm lãi suất cho vay, tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh

Từ ngày 20/10, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II triển khai điều chỉnh lãi suất đối với cả các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, mức giảm cao nhất lên đến 2,5%/năm.

Từ ngày 20/10, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II triển khai điều chỉnh lãi suất đối với cả các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, mức giảm cao nhất lên đến 2,5%/năm, tùy từng đối tượng và mức lãi suất đang áp dụng của khách hàng đang có dư nợ. Với khách hàng vay mới, ngân hàng quy định mức lãi suất tối đa căn cứ vào thời hạn và đối tượng vay vốn. Đến nay, chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất đối với 12.256 khoản vay, tổng dư nợ 2.913 tỷ đồng; trong đó, 9.926 khoản vay ngắn hạn và 2.330 khoản vay trung, dài hạn.

Ông Võ Minh Mạnh - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Đơn vị kiên trì thực hiện mục tiêu duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý và tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Chúng tôi đã quán triệt các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất của NHNN và Agribank Việt Nam; đồng thời tăng cường, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định. Cùng với đó, chi nhánh tiếp tục triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn mặt bằng cho vay thông thường, hỗ trợ khách hàng duy trì sản xuất, kinh doanh”.

Nhờ chính sách giảm lãi suất cho vay, anh Nguyễn Văn Bình (tổ dân phố Bắc Hồng, phường Trần Phú) tiết kiệm được chi phí vốn, chủ động tài chính cho kinh doanh dịp cuối năm.

Ngay sau khi ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, anh Nguyễn Văn Bình (tổ dân phố Bắc Hồng, phường Trần Phú) đã bắt đầu được hưởng lợi. Anh Bình cho biết: “Tôi kinh doanh ván ép phủ phim phục vụ các công trình xây dựng, hiện có dư nợ hơn 4 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Từ ngày 22/10, khoản vay của tôi được ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất. Dịp cuối năm, tôi dự kiến bổ sung khoảng 2 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thị trường. Việc giảm lãi suất cho vay sẽ giúp tôi giảm áp lực tài chính, chủ động hơn trong cân đối dòng tiền và có thêm điều kiện duy trì hoạt động kinh doanh”.

Công ty TNHH Kim Khí Bắc Miền Trung (phường Thành Sen) cũng được hưởng chính sách ưu đãi lãi suất đối với khách hàng pháp nhân vay vốn ngắn hạn của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Chị Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, đòi hỏi nguồn vốn lớn để nhập hàng, nhất là dịp cuối năm. Chính sách ưu đãi lãi suất giúp công ty giảm chi phí vốn, chủ động cân đối dòng tiền và duy trì nguồn hàng phục vụ khách hàng khi nhu cầu đang tăng cao”.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 và số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026, NHNN Chi nhánh Khu vực 8 cũng ban hành văn bản triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, lãi suất tiền gửi được điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh; lãi suất cho vay, từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Giao dịch tại VIB Chi nhánh Hà Tĩnh.

Sau những chỉ đạo mạnh mẽ từ NHNN và hệ thống ngân hàng trung ương, trên địa bàn Hà Tĩnh, nhóm "big 4" gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank là những ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay. Mức giảm dao động từ 1,5 - 2%/năm so với lãi suất hiện hành.

Bên cạnh đó, có khoảng 20 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn cũng điều chỉnh bảng lãi suất huy động, giảm từ 0,5 – 0,7%/năm các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; cùng đó, áp dụng giảm lãi suất cho vay. Ông Nguyễn Xuân Thông – Giám đốc VIB Vùng Bắc Trung Bộ cho biết: “VIB đang triển khai gói tín dụng quy mô 15.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm 1,5%/năm so với mức hiện hành, áp dụng đối với các khoản vay mới. Cùng với đơn giản hóa quy trình, số hóa hồ sơ, chúng tôi sẽ thiết kế hạn mức, thời hạn vay và phương thức trả nợ phù hợp với từng nhóm khách hàng. Trong đó, chương trình tín dụng ưu đãi tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu, linh kiện, phụ tùng, hạ tầng, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu”.

Người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh mong muốn chính sách giảm lãi suất của các ngân hàng sớm thẩm thấu vào nền kinh tế, tạo động lực cho các lĩnh vực bứt tốc SXKD giai đoạn cuối năm.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, tháng 10/2026, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt khoảng 139.500 tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt khoảng 141.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm. Lãi suất tiền gửi trong nửa đầu tháng 10 dao động trong khoảng 4,5-9%/năm đối với kỳ hạn 6 - 12 tháng. Với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh thông thường, lãi suất cho vay bình quân được ghi nhận ở mức 9,7%/năm.

Với những động thái từ phía các ngân hàng, mặt bằng lãi suất bình quân cho vay tại địa bàn có thể giảm đáng kể trong thời gian tới. Tuy nhiên, điều người vay quan tâm không chỉ là mức lãi suất được công bố mà còn là thời điểm và mức độ điều chỉnh đối với khoản vay thực tế. Bởi hiện nay, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang giảm nhanh hơn lãi suất cho vay, xuất phát từ việc cân đối chi phí, cơ cấu nguồn vốn, và kiểm soát rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tại một số ngân hàng, các chi phí liên quan đến khoản vay khiến cho mức lãi suất không được giảm như kỳ vọng…

“Các ngân hàng cần công khai, minh bạch mức lãi suất cho vay thực tế; đồng thời rà soát, điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu. Việc giảm lãi suất cần đi đôi với tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn, qua đó, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh”, chị Trần Thị Lý - chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng (xã Việt Xuyên) cho hay.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về cấp tín dụng, lãi suất và huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm, góp phần bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách lãi suất.