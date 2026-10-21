Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo về việc giảm mặt bằng lãi suất

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay ít nhất 0,5%/năm nhằm hỗ trợ phát triển kinh doanh, sản xuất cuối năm 2026.
Để tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết luận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp ngày 19/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 quán triệt các ngân hàng thương mại thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cấp có thẩm quyền về việc giảm mặt bằng lãi suất.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống ngân hàng thương mại, trên tất cả các kênh bán hàng tổ chức triển khai quyết liệt giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc.
Ngân hàng thương mại thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong các tháng cuối năm 2026 so với mức lãi suất của chính ngân hàng thương mại tại kỳ báo cáo ngày 11/10/2026 - 20/10/2026.
Để theo dõi các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc giảm thực chất lãi suất tiền gửi và cho vay, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2026 của các ngân hàng thương mại thông qua hệ thống báo cáo thống kê tại công văn số 6194/Ngân hàng Nhà nước-DBTK ngày 7/8/2023 về việc yêu cầu thực hiện báo cáo lãi suất của các giao dịch phát sinh mới.
Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm/giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Đến nay hầu hết các ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5%/năm, cao nhất 0,7%/năm.
Cùng với giảm lãi suất huy động, nhiều ngân hàng triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên./.
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