Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở tại Nghi Xuân và Can Lộc

Các đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chi nhánh Nghệ An vừa trao hỗ trợ và bàn giao nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn.

* Công an huyện Nghi Xuân vừa trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Trung úy Bùi Quốc Dòng để xây dựng nhà ở kiên cố.

Chiều nay (4/6), lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân trao hỗ trợ 20 triệu đồng giúp Trung úy Bùi Quốc Dòng (thứ 2 từ phải qua) xây dựng nhà ở.

Trung úy Bùi Quốc Dòng (SN 1997, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) đang công tác tại Công an huyện Can Lộc, có chị gái là Trung úy Bùi Thị Yến (SN 1995, hiện đã lập gia đình) đang công tác tại Công an huyện Nghi Xuân.

Hai chị em Trung úy Bùi Quốc Dòng mồ côi cha mẹ từ sớm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng hai chị em đã nỗ lực vươn lên học tập, trở thành những chiến sỹ công an nhân dân.

Trước đó, được sự hỗ trợ của chính quyền và Nhân dân địa phương, hai chị em Trung úy Bùi Quốc Dòng đã xây dựng được ngôi nhà tình nghĩa nhỏ nhưng đến nay bị xuống cấp trầm trọng.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân đã đóng góp được 20 triệu đồng, hỗ trợ một phần giúp Trung úy Bùi Quốc Dòng xây ngôi nhà mới có diện tích khoảng 100m2.

* Ủy ban MTTQ huyện, Hội LHPN huyện Nghi Xuân, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) - Chi nhánh Nghệ An cũng vừa tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho bà Thân Thị Thiết (SN 1966, trú tại thôn 8, xã Xuân Hồng).

Các nhà hảo tâm tặng quà cho bà Thân Thị Thiết trong lễ trao nhà đại đoàn kết.

Bà Thiết bị bệnh tâm thần, sống cùng em gái là bà Thân Thị Thuyết (SN 1972) cũng bị bệnh tâm thần trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng. Hai chị em sống bằng nguồn tiền phụ cấp 405.000 đồng/tháng của bà Thiết (bà Thuyết không có hộ khẩu ở địa phương nên không làm được chế độ phụ cấp).

Hiểu rõ những khó khăn của chị em bà Thiết, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ gia đình bà làm nhà ở với tổng số tiền 115 triệu đồng (chưa kể 200 ngày công trị giá khoảng 30 triệu đồng của bà con trong thôn).

Trong đó, Chi nhánh Vietlott Nghệ An hỗ trợ 75 triệu đồng, Hội LHPN huyện Nghi Xuân hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình. Ngôi nhà được khởi công cách đây 2 tháng và nay đã hoàn thành.

Ngôi nhà hoàn thành sau 2 tháng thi công giúp chị em bà Thiết an tâm sinh sống.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công ty Vietlott chi nhánh Nghệ An đã hỗ trợ 4 ngôi nhà tình thương trên địa bàn Hà Tĩnh (2 nhà ở huyện Cẩm Xuyên, 2 nhà huyện Nghi Xuân), mỗi nhà trị giá 75 triệu đồng

Đức Đồng - Hoài Nam