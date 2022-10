Thăm hỏi, động viên gia đình bị cháy nhà, xưởng sản xuất ở TP Hà Tĩnh

Vụ cháy xảy ra ở nhà và xưởng sản xuất, kinh doanh của gia đình ông Bùi Văn Hội (SN 1975, thôn Tiến Giang, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) khiến hàng hóa, nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn.

Sáng nay (9/10), lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Bùi Văn Hội ở thôn Tiến Giang, xã Đồng Môn bị cháy nhà, xưởng sản xuất, kinh doanh bông vào chiều qua.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/10, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy ở cột điện và nhanh chóng lan nhanh xuống xưởng, nhà ở của gia đình ông Bùi Văn Hội nên đã nhanh chóng trình báo đến chính quyền xã.

Nhận được thông tin, UBND xã Đồng Môn, lực lượng Công an xã đã đến hiện trường đồng thời báo cáo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ chữa cháy và cô lập đám cháy với khu vực xung quanh.

Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng sản xuất và căn nhà cấp 4 của gia đình.

Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra nhanh lại ở kho chứa bông dễ bắt lửa nên toàn bộ hàng hóa, nhà cửa của gia đình đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại cột điện trước nhà xưởng và cháy lan sang xưởng sản xuất bông.

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến chia sẻ và động viên gia đình sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đề nghị chính quyền xã Đồng Môn sau khi công an hoàn tất điều tra cần huy động các đoàn thể hỗ trợ dọn dẹp, tiếp tục vận động các tổ chức, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Hội.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức đề phòng hỏa hoạn, nhất là trong khu dân cư tập trung nhiều xưởng sản xuất.

Thái Oanh