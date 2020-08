Xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an xã có hoàn cảnh khó khăn

Hội phụ nữ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho Trung úy Trần Văn Tuyển - Phó trưởng Công an xã Gia Hanh (Can Lộc).

Sáng nay (6/8), Hội phụ nữ Công an tỉnh đã trao 50 triệu đồng tiền ủng hộ của hội viên giúp đỡ Trung úy Trần Văn Tuyển xây dựng nhà tình nghĩa.

Trung úy Trần Văn Tuyển - Phó Trưởng Công an xã Gia Hanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, gia đình thờ cúng liệt sỹ. Căn nhà mà gia đình đang ở đã xuống cấp, xập xệ.

Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ Trung úy Trần Văn Tuyển và người thân trong gia đình có cuộc sống ổn định hơn trong ngôi nhà mới, Công an tỉnh và Công an huyện Can Lộc đã vận động sự ủng hộ, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, hội viên và các nhà hảo tâm được số tiền gần 200 triệu đồng (Riêng Hội phụ nữ Công an tỉnh vận động được 50 triệu đồng).

Ngôi nhà có diện tích 80m2, dự kiến hơn 3 tháng nữa sẽ hoàn thành.

Được biết, ngoài sự hỗ trợ về tiền, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, Công an Can Lộc sẽ tranh thủ ngày nghỉ, tích cực đóng góp ngày công để góp phần giúp ngôi nhà của Trung úy Tuyển sớm được hoàn thành.

Anh Cường