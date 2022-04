Tour Huế 1 ngày từ Đà Nẵng “làm sống dậy” du lịch Huế

Thừa Thiên Huế mới đây đưa ra chủ trương phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển du lịch sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. UBND thành phố đã thực hiện mở cửa hoàn toàn, đón khách du lịch nội địa và quốc tế.

Bên cạnh tăng cường hỗ trợ, triển khai hoạt động phục hồi, kích cầu du lịch và rà soát đôn đốc hạ tầng thiết yếu, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế còn yêu cầu và hỗ trợ đối với các tour du lịch đến Huế cho các công ty lữ hành, trong đó chủ yếu nhất là tour Huế 1 ngày tham quan di tích càng được đẩy mạnh.

Đại Nội cổ kính trong “Tour Huế 1 ngày”. Ảnh: DANAGO

Bùng nổ tour Huế 1 ngày từ Đà Nẵng sau dịch COVID-19 kéo dài

Đầu năm nay, số lượng khách đến và đi từ cảng hàng không quốc tế Phú Bài đạt 5.671 lượt với 32 chuyến bay, mặc dù lượng khách tăng mạnh nhưng theo tìm hiểu, phần lớn du khách đến Huế nằm trong các tour dài ngày đến Đà Nẵng và kết hợp tham quan di tích tại Huế.

Theo tìm hiểu, số tour Huế 1 ngày được tổ chức bởi các công ty du lịch tại Đà Nẵng rất phổ biến. Chương trình tour đa dạng và khác biệt phù hợp với nhu cầu của nhiều du khách, nhờ sự kết hợp ăn ý giữa các công ty mà đã có nhiều chương trình hấp dẫn như tour chiều trên Phá Tam Giang, tour trà chiều trên sông Hương, tour nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân, khám phá A Lưới, chùm “food tour” trải nghiệm…

Đặc biệt, được tổ chức nhiều nhất trong số đó vẫn là city tour với các điểm di sản, văn hóa đặc trưng của Huế.

Hướng dẫn viên của DANAGO giới thiệu đến du khách về Lăng Khải Định. Ảnh: DANAGO

Tại sao nên đi tour Huế 1 ngày mà không phải tự túc?

Chương trình tour Huế 1 ngày không giống với những tour hằng ngày khác, đặc biệt với những du khách đi từ Đà Nẵng thì càng nên lựa chọn tour thay vì tự túc. Với những lý do sau:

- Từ Đà Nẵng đến Huế khá xa, đi xe máy sẽ mất ít nhất 2,5 giờ, bạn sẽ mất ít nhất 5 giờ đồng hồ để di chuyển, sẽ còn lại rất ít thời gian cho việc tham quan.

- Đi tour Huế 1 ngày đảm bảo an toàn hơn so với đi tự túc, đèo Hải Vân tuy đẹp nhưng khá nguy hiểm. Khi đi tour ghép đoàn bạn sẽ được bảo hiểm của công ty du lịch, xe đời mới và chất lượng, đảm bảo an toàn, mặc khác vẫn có thể ngắm đèo Hải Vân nếu muốn.

- Đi tour Huế 1 ngày bạn có thêm nhiều người bạn mới và hiểu thêm kiến thức lịch sử về triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta vì tất cả đã có hưỡng dẫn viên giải thích cho bạn.

- Cuối cùng, khi đi tour Huế 1 ngày bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí: Xe du lịch, nước uống, bảo hiểm, thời gian, hướng dẫn viên…

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ là biểu tượng lâu đời của xứ Huế. Ảnh: DANAGO

Giới thiệu đến bạn đọc tour Huế 1 ngày của công ty du lịch DANAGO

DANAGO™ là một trong những công ty du lịch tại Miền Trung có xuất phát điểm từ những tour hằng ngày như: Tour Huế 1 ngày, Tour Bà Nà Hill 1 ngày, tour Lý Sơn 2 ngày 1 đêm… sau đó trở thành lữ hành chuyên những tour dài ngày tại Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu thực tế, chương trình tour Huế 1 ngày của DANAGO™ chủ yếu vẫn đề cao những điểm di tích như lăng tẩm, Đại nội, chùa Thiên Mụ… được rất nhiều du khách lựa chọn.

Tổ chức tour hàng ngày nên chỉ với 690 nghìn/khách, bạn sẽ có trải nghiệm tour ghép của DANAGO™ với 5 điểm tham quan trong ngày: Hải Vân Quan, Vịnh Lăng Cô, Lăng Khải Định, Đại Nội, Chùa Thiên Mụ cùng hành trình vô cùng chất lượng.

Lịch trình tour Huế 1 Ngày chụp từ website DNG.VN. Ảnh: DANAGO

Hy vọng, với gợi ý trên đây bạn đọc có thể tìm được chương trình tour khám phá Huế tốt nhất và chất lượng nhất. Ngoài ra, khi có nhu cầu đặt tour Huế 1 ngày khởi hành từ Đà Nẵng hoặc những tour du lịch trong những chuyến du lịch sắp đến, bạn đọc có thể tham khảo thông tin dưới đây.

