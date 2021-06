HDBank được chấp thuận tiếp nhận nguồn tài trợ cho Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19

Thông tin số tài khoản HDBank tiếp nhận đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ là: Tài khoản nhận ủng hộ trong nước: · Tên tài khoản: Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 · Số tài khoản tại HDBank: 686868 (VND, USD, EUR) Tài khoản nhận ủng hộ nước ngoài: · Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019 · Account number:686868 (VND, USD, EUR) · Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank · Swift code: HDBCVNVX