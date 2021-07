Bộ Công an truy tìm hacker tấn công hệ thống đăng ký “luồng xanh”

Hiện Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện vụ tấn công này.

Hệ thống đăng ký luồng xanh qua mạng bị tê liệt.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc các đối tượng tấn công vào hệ thống đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (luồng xanh) của Tổng cục Đường bộ là hành vi rất nghiêm trọng. Hiện Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện vụ tấn công này.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong những ngày qua xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng liên tục nhằm vào hệ thống server lưu trữ dữ liệu tại địa chỉ tên miền http://luongxanh.drvn.gov.vn. Thủ đoạn tấn công từ chối dịch vụ DDOS vào 2 địa chỉ https://api.anvui.vn/gov/detail-form/ và http://103.160.5.220:8081/detailform/.

Về sự việc này, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã vào cuộc ngay khi nhận được thông tin, chứ không chờ tới tới khi Bộ GTVT có công văn đề nghị hỗ trợ. Hiện tại, Bộ Công an đã nhận được văn bản số 7633 ngày 27/7 của Bộ GTVT về việc đề nghị hỗ trợ truy tìm và ngăn chặn việc tấn công luồng xanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Về việc này, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ các đối tượng tấn công mạng vào hệ thống phần mềm cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QR của Tổng cục Đường bộ khiến hệ thống này bị nghẽn.

Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc các đối tượng tấn công vào hệ thống đăng ký giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (luồng xanh) của Tổng cục Đường bộ là hành vi rất nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký văn bản gửi Bộ Công an và Bộ TTTT đề nghị điều tra, xử lý đối tượng thực hiện tấn công mạng vào hệ thống phần mềm cấp Giấy nhận diện phương tiện có mã QR của Tổng cục Đường bộ (cấp thẻ luồng xanh), làm hệ thống này nghẽn lệnh những ngày qua.

Trước đó, ngày 26/7, Tổng cục Đường bộ có văn bản gửi sở GTVT các tỉnh, thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số danh mục, nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code.

Về việc này, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngày 26/7, do số lượng hồ sơ phải giải quyết nhiều, cùng với đó lượng người đăng ký tiếp tục tăng nên hệ thống đường truyền luôn nghẽn, sau đó sập không vào được.

Theo Minh Đức/Báo Tiền phong