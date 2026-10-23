Thủ tướng dự thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn về 3 dự án luật

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại phiên thảo luận chiều 23/10.

Chiều 23/10, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, tổ thảo luận số 3 (gồm các đoàn: Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Hải Phòng) đã góp ý 3 dự án luật: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi). Tham dự buổi thảo luận có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng); đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh).

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã tập trung góp ý các vấn đề về phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, kỷ luật, kỷ cương tài chính; cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước; tác động, tính phù hợp của các chính sách ưu đãi thuế; phạm vi, điều kiện áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm cạnh tranh, công khai, minh bạch.



Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát

Góp ý về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), đại biểu cho rằng cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách. Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cần gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong điều hành nhưng không làm giảm kỷ luật, kỷ cương tài chính. Đồng thời, cần quy định chặt chẽ nguyên tắc, điều kiện phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; thu hẹp phạm vi chuyển nguồn ngân sách, xác định rõ thời hạn phân bổ các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết, hạn chế tình trạng tồn đọng nguồn lực, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với đầu tư công, các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; quy định rõ tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu quả KT-XH của chương trình, nhiệm vụ, dự án; tăng cường giám sát, đánh giá sau đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, gắn phân bổ ngân sách với mục tiêu phát triển KT-XH và khả năng thực hiện; bảo đảm nguồn lực nhà nước được bố trí đúng trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm và phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị giữ vững vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; gắn phân cấp, phân quyền với phân bổ đầy đủ nguồn lực và trách nhiệm giải trình, nhất là đối với cấp xã; giảm tối thiểu 30% số dự án đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả KT-XH thiết thực.

Đặc biệt, cần thẩm định kỹ các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; đơn giản hóa thủ tục nhưng phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, xử lý tình trạng chuyển nguồn kéo dài.

Đối với các luật về thuế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thiết kế chính sách miễn thuế theo hướng mang lại lợi ích xã hội, xác định rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, bảo đảm an toàn thực phẩm và đồng bộ với pháp luật đất đai. Về Luật Đấu thầu (sửa đổi), cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh với pháp luật chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, tăng cường hậu kiểm, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với chất lượng, tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Đấu thầu công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm và hiệu quả sử dụng vốn

Thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị xác định rõ phạm vi, điều kiện áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhất là chỉ định thầu và các trường hợp không qua cạnh tranh; gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và cơ chế hậu kiểm, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn, tài sản nhà nước. Hoàn thiện quy định về ưu đãi, đấu thầu quốc tế, hành vi bị cấm, nhà thầu phụ, hợp đồng và xử lý vi phạm; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện đấu thầu, nhất là ở cấp xã, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo đảm cạnh tranh thực chất.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) góp ý tại phiên thảo luận tổ.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và môi trường cạnh tranh bình đẳng của nhà thầu, nhà đầu tư cần được quy định ở cấp luật. Đối với cơ chế đấu thầu trước, cần quy định rõ điều kiện, tiêu chí áp dụng và phương án xử lý khi dự án không được phê duyệt, thay đổi mục tiêu, quy mô, phạm vi công việc hoặc không bảo đảm nguồn vốn; nghiên cứu bổ sung thẩm quyền quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, giữ quy định về trách nhiệm của người có thẩm quyền và chủ đầu tư trong xử lý tình huống phát sinh; tăng cường năng lực thực thi, kiểm tra và giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi thông thầu, gian lận, bảo đảm hoạt động đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó, đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị làm rõ nguyên tắc xác định chính sách ưu đãi thuận lợi hơn khi có nhiều chính sách khác nhau về đối tượng, hình thức ưu đãi; quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí áp dụng chỉ định thầu, đặt hàng, bảo đảm đấu thầu rộng rãi tiếp tục là hình thức chủ yếu, giữ vững nguyên tắc cạnh tranh, công bằng. Làm rõ tiêu chí xác định gói thầu tư vấn đơn giản để áp dụng thống nhất phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; rà soát, thống nhất thuật ngữ về bồi thường, GPMB với pháp luật đất đai và làm rõ, bổ sung phạm vi các gói thầu tư vấn được đấu thầu trước; bảo đảm tính khả thi, minh bạch và kiểm soát rủi ro trong quá trình thực hiện.

Rà soát chính sách ưu đãi thuế, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả và công bằng

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân; đại biểu cho rằng cần bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, điều kiện cân đối ngân sách nhà nước và mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng. Đối với chính sách miễn thuế cho các cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, cần làm rõ tiêu chí xác định, cơ chế kiểm soát và phòng ngừa chuyển giá; bổ sung số liệu, đánh giá cụ thể về tác động đến nguồn thu ngân sách, phân biệt giữa cơ sở giáo dục công lập và tư thục, bảo đảm chính sách ưu đãi thực sự thiết thực, hiệu quả.

Đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Đối với đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn tại cơ sở giáo dục và khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ cơ sở pháp lý, thực tiễn và mục tiêu chính sách. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các quy định về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, làm rõ đối tượng, phạm vi và điều kiện áp dụng; bổ sung đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất, công bằng của chính sách thuế, hạn chế thất thu ngân sách và ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách để trục lợi.

Đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị bổ sung các cơ sở y tế công lập và tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận vào diện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; rà soát quy định về đối tượng nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, bảo đảm thống nhất trong áp dụng. Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cần nghiên cứu bổ sung chính sách ưu đãi đối với đất sử dụng cho mục đích y tế, quy định rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, bảo đảm đồng bộ với Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu kết thúc phiên thảo luận.

Kết thúc phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu tập trung vào sự cần thiết sửa đổi, hoàn thiện 3 dự án luật.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị thư ký tổ tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận gửi các cơ quan liên quan của Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật.