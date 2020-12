Lãi suất giảm, thị trường huy động vốn ở Hà Tĩnh kém sôi động

Thời điểm này, bên cạnh đẩy mạnh vốn ra nền kinh tế dịp cuối năm thì các ngân hàng Hà Tĩnh cũng bắt đầu “chạy” chương trình huy động vốn cao điểm. Song, so với năm 2019 thì thị trường năm nay kém sôi động hơn...

Lãi suất tiền gửi giảm khiến cho việc huy động nguồn của các ngân hàng Hà Tĩnh cũng gặp khó khăn hơn.

Nguyên nhân được xác định là do lãi suất tiền gửi hạ thấp. Vào đầu tháng 12 vừa qua, nhiều ngân hàng lớn đã điều chỉnh hạ lãi suất tiền gửi. Tại BIDV, lãi suất huy động giảm là 0,2 điểm % so với biểu lãi suất trước. Theo đó, lãi suất tiền gửi từ 1-2 tháng còn 3,1%/năm; kỳ hạn từ 6 - 9 tháng còn 4%/năm và mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này cũng chỉ còn 5,6%/năm cho khách gửi từ 12 - 36 tháng.

Vietinbank cũng đưa kỳ hạn 1 - 2 tháng giảm về 3,1%/năm; 3 - 5 tháng còn 3,4%/năm; 6 - 11 tháng là 4%/năm. Mức lãi suất gửi cao nhất tại Vietinbank chỉ còn 5,6%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 - 36 tháng, thay vì mức 5,8%/năm như trước đó.

Nằm trong khung giảm 0,2 điểm % so với tháng trước, Agribank áp dụng 4%/năm cho kỳ hạn 6 -11 tháng và 5,6%/năm cho khách hàng gửi tiền 12 - 24 tháng.

Thấp nhất trong kỳ hạn 24 - 36 tháng là Vietcombank với lãi suất 5,4%/năm, còn từ 11 - 12 tháng thì tương đương các ngân hàng còn lại với 5,6%/năm.

SHB Hà Tĩnh đang triển khai cùng lúc hai chương trình khuyến mãi tiền gửi.

Ở các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất tiền gửi dao động từ 0,1 - 0,2%/ năm đối với không kỳ hạn; 3,5 - 3,8%/năm đối với kỳ hạn 1-3 tháng. Ở kỳ hạn 6 - 12 tháng, mức lãi suất thấp nhất là 4,68%/năm và cao nhất trên thị trường Hà Tĩnh là 6,1 - 6,7%/năm (Ngân hàng Bắc Á), đây cũng là nhóm kỳ hạn được tập trung huy động nhất của các ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Thương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, SHB Hà Tĩnh cho hay: “Lãi suất huy động giảm chính là từ điều hành lãi suất chung từ Ngân hàng Nhà nước, nhằm thực hiện các chính sách hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế do dịch Covid-19 và thiệt hại do lũ lụt. Bên cạnh đó, việc huy động vốn kém sôi động về bản chất nội tại vẫn là do nhu cầu của người dân hiện nay không lớn, người dân tập trung tiền cho chi trả và thanh toán cuối năm. Hoặc, có sự chuyển dịch đầu tư sang một số kênh sinh lời khác”.

Trong bối cảnh lãi suất huy động thấp, việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 vẫn là thử thách lớn

Mặc dù khả năng thanh khoản của chi nhánh vẫn rất lớn (tăng trưởng huy động vốn tăng 30% so với năm 2019), song việc phải tăng từ 1.300 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng nguồn vốn vào cuối năm sau vẫn là kế hoạch khá... nhọc nhằn cho SHB Hà Tĩnh trong bối cảnh lãi suất huy động nói chung đang thấp nhất từ trước tới nay.

“Chi nhánh đang thực hiện 2 chương trình khuyến mãi “Ưu đãi tưng bừng, vui mừng sinh nhật” với tiền gửi 10 triệu đồng từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được 2 lần quay số trúng thưởng với giá trị giải thưởng cao nhất là sổ tiết kiệm SHB trị giá 270 triệu đồng; đồng thời, thực hiện phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 7,1%/năm đối với khách hàng gửi 6 năm và 7,3%/năm đối với khách hàng gửi trong 8 năm” - bà Nguyễn Thị Thương cho biết thêm.

Tại Ngân hàng Bắc Á, ngoài sức hấp dẫn từ lãi suất vượt trội thì ngân hàng này tiếp tục có những chính sách chăm sóc đặc biệt đối với từng đối tượng khách hàng. Cụ thể, ngân hàng sẽ cộng thêm từ 0,04 - 0,12%/năm lãi suất (khách hàng gửi từ 6 tháng trở lên với số tiền 10 triệu đồng đến 5 tỷ đồng) cho người cao tuổi; 0,1 - 0,2%/ năm cho khách hàng là phụ nữ gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên (từ 10 triệu đồng) và cộng thêm 0,1 - 0,2%/ năm đối với khách hàng làm việc trong lực lượng vũ trang.

SeABank Hà Tĩnh đã “chạy” quảng bá cho sản phẩm “Tết như ý - xuân phú quý” để thu hút nguồn từ cuối năm nay

Còn SeABank Hà Tĩnh, đây có lẽ là ngân hàng đưa ra chính sách hút vốn chào xuân Tân Sửu sớm nhất trên địa bàn. Từ ngày 15/12/2020 - 12/03/2021, khách hàng mở mới hoặc gửi mới tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được tham gia chương trình khuyến mãi tiết kiệm dự thưởng “Tết như ý - xuân phú quý” để nhận nhiều phần quà như gối tựa, bát gốm... Đồng thời, có cơ hội quay số trúng thưởng nhiều giải thưởng có giá trị.

Ông Trần Hữu Cần - quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, nguồn vốn dư thừa khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế cũng như chỉ đạo chung về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2021, chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cao huy động vốn, đạt mức tăng trưởng toàn ngành 16% vào cuối năm 2021”.

Nguyễn Oanh