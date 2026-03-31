Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tác giả: Phan Cúc - Văn Chung
Tôi là Đặng Hồng Minh (SN 1977, trú thôn Đăng Thị, xã Vũ Quang). Tôi đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật. Cứ vào khoảng tháng 3 hằng năm là mùa ong bắt đầu cho mật, người nuôi ong cũng bước vào những ngày tất bật nhất trong năm.
Trước khi ra vườn mở các tổ ong, tôi chuẩn bị xịt khói để đảm bảo an toàn. Làn khói nhẹ giúp ong dịu lại, tránh bay ra tấn công. Nhờ vậy, việc kiểm tra và lấy mật cũng thuận lợi hơn.
Gia đình tôi hiện có khoảng 50 tổ ong, mỗi tổ duy trì 4–5 cầu ong, được gây nuôi và chăm sóc qua nhiều năm. Đàn ong phát triển ổn định nhờ nguồn hoa rừng dồi dào và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình nuôi. Công việc nuôi ong chủ yếu làm tranh thủ, thời gian tập trung nhiều nhất là kiểm tra đàn, vệ sinh thùng và quay mật vào những ngày cao điểm mùa hoa.
Sau khi xịt khói vào tổ, tôi tiến hành kiểm tra chất lượng mật ở từng cầu ong. Những ngày này, trung bình từ 15–18 ngày, tôi sẽ kiểm tra một lần để nắm tình trạng đàn ong và độ chín của mật. Việc kiểm tra định kỳ giúp tôi kịp thời thu hoạch những cầu mật đạt yêu cầu, đồng thời điều chỉnh, chăm sóc để đàn ong phát triển ổn định.
Vào mùa lấy mật, đàn ong trở nên đông đúc và hoạt động rất nhộn nhịp. Ong thợ bay đi lấy mật từ sáng sớm đến chiều muộn, liên tục ra vào tổ. Các cầu ong nhanh chóng được phủ kín mật, nhiều cầu ong đã được vít nắp trắng, báo hiệu mật đã chín.
Cùng lấy mật với tôi hôm nay có ông Nguyễn Đình Phúc (thôn Đăng Thị). Gia đình ông Phúc cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi ong, hiện duy trì khoảng 30 tổ. Những ngày này, chúng tôi thường hỗ trợ nhau trong việc thu gom và quay mật, vừa làm nhanh hơn, vừa đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với đàn ong.
Những cầu ong phủ lớp sáp non màu trắng, xếp kín và khá đều. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy những giọt mật sóng sánh.
Ngày hôm nay, chúng tôi dự kiến sẽ thu gom hơn 200 cầu ong trong vườn để quay mật. Nhờ thời tiết thuận lợi, lượng mật thu gom đợt này khá đều và ổn định.
Cầu ong sau khi thu gom sẽ được cắt lớp nắp trắng phía trên để lộ phần mật bên trong. Công đoạn này giúp mật dễ dàng chảy ra khi quay, đồng thời giữ lại những phần sáp để tái sử dụng cho đàn ong.
Sau khi cắt xong, chúng tôi cho các cầu ong vào thiết bị quay mật để tách mật ra khỏi sáp. Quá trình quay đảm bảo mật chảy ra hoàn toàn, giữ nguyên hương vị và độ sánh tự nhiên.
Thiết bị quay giúp mật tách ra khỏi sáp mà không làm hỏng kết cấu của cầu ong. Nhờ chiếc máy này, công việc thu mật của chúng tôi cũng trở nên nhanh chóng, hiệu quả và vệ sinh hơn so với cách làm thủ công.
Mật sau khi quay xong sẽ được chúng tôi lọc sạch rồi đóng vào từng chai khoảng 650ml. Mỗi chai mật có màu vàng óng, sánh đặc và giữ nguyên hương thơm tự nhiên. Trung bình mỗi đợt thu gom mật, tôi đóng được từ 100 - 150 chai.
Sau đó, tôi sẽ dán tem lên từng chai mật để hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm mật ong Minh Châu đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, vì vậy, được nhiều khách hàng đón nhận và tin tưởng hơn.
Trên tem ghi rõ nguồn gốc, thời gian thu hoạch và số điện thoại liên hệ, giúp người mua yên tâm về chất lượng và xuất xứ. Hiện mỗi chai được bán với giá 100.000 - 120.000 đồng. Với công việc nuôi ong lấy mật, trung bình mỗi năm, tôi có thêm nguồn thu từ 70 - 100 triệu đồng.
Nhìn những chai mật được đóng gói sau mỗi lần thu gom, tôi thấy rõ thành quả công sức của mình. Mùa mật không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân mà còn cung cấp sản phẩm ổn định cho thị trường, góp phần giữ gìn nghề nuôi ong của địa phương.

