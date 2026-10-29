Trao sinh kế, thêm niềm tin cho người nghèo Lộc Hà

Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà trao bò sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hôn nhân đổ vỡ, chị Phạm Thị Hiền (32 tuổi, hộ cận nghèo ở thôn Yên Định) phải một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ ăn học. Không có đất sản xuất, công việc thiếu ổn định, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của bốn mẹ con luôn chật vật. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Ủy ban MTTQ xã Lộc Hà đã hỗ trợ 12 triệu đồng mua bê giống, giúp chị có thêm tư liệu sản xuất, từng bước phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và chăm lo cho các con.

Chị Hiền chia sẻ: “Một mình nuôi ba con, tôi luôn mong có thêm nguồn thu nhập để lo cho các cháu. Được Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ mua bê giống, tôi rất phấn khởi và biết ơn. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bê thật tốt, hy vọng có thêm bê con để phát triển đàn, tăng thu nhập, nuôi các con ăn học”.

Chị Phạm Thị Hiền được hỗ trợ bê giống để tiếp thêm động lực thoát khỏi đói nghèo.

Ở tuổi 70, sức khỏe không còn cho phép làm những công việc nặng nhọc, con bò nái được hỗ trợ trở thành sinh kế phù hợp để ông Đậu Tư Nên (hộ nghèo, ở thôn An Lộc) phát triển kinh tế gia đình. Nửa tháng qua, ông vui mừng khi có thêm công việc vừa sức và kỳ vọng gây dựng tài sản, cải thiện thu nhập lúc tuổi già. Với kinh nghiệm chăn nuôi và đức tính cần cù, ông Nên đang tích cực chăm sóc bò, sửa sang chuồng trại, chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn để vật nuôi phát triển tốt, từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ.

Ông Nên chia sẻ: “Được hỗ trợ 12 triệu đồng, tôi dành toàn bộ số tiền tích góp của gia đình để mua con bò nái đang mang thai trị giá 20 triệu đồng. Khoảng 3 tháng nữa, bò dự kiến sinh bê con, gia đình sẽ có thêm điều kiện gây đàn. Ở tuổi này, tôi không còn đủ sức làm việc nặng nên chăn nuôi là hướng đi phù hợp. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò thật tốt, từng bước cải thiện thu nhập, vơi bớt khó khăn và có thể tự lo cho cuộc sống khi về già, không phải phụ thuộc nhiều vào con cháu”.

Niềm vui được lan tỏa đến với nhiều gia đình yếu thế trên địa bàn Lộc Hà.

Với tinh thần “cho cần câu hơn cho xâu cá”, giai đoạn 2021-2026, các phong trào, chương trình giảm nghèo ở xã Lộc Hà đã hỗ trợ bò, gà sinh kế cho khoảng 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ bò sinh kế cho 36 hộ, gà cho 24 hộ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ bò cho 15 hộ. Được trao sinh kế phù hợp, các hộ thụ hưởng có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ trao nguồn lực ban đầu, các cấp, ngành, đoàn thể ở Lộc Hà còn đồng hành cùng các hộ yếu thế trong quá trình phát triển sinh kế. Thông qua vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ vốn, con giống và kết nối các chương trình an sinh, nhiều khó khăn thiết thực của người dân từng bước được tháo gỡ. Sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng giúp các hộ có thêm điều kiện duy trì sản xuất, chủ động vươn lên, cải thiện đời sống và hướng tới thoát nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Hà trao thức ăn và gà giống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Văn Tình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Hà cho biết: “Phát huy vai trò của tổ chức hội trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chúng tôi chủ động phối hợp rà soát hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng lao động của từng hộ để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp. Sau khi trao con giống, hội tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi quá trình chăm sóc, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để người dân duy trì, phát huy hiệu quả mô hình. Điều quan trọng không chỉ là trao tặng tài sản mà còn giúp người nghèo có tư liệu sản xuất, biết cách làm ăn, phát huy nội lực, từng bước nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nhờ phát huy tốt mô hình sinh kế được chương trình giảm nghèo hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Thanh (thôn Lộc Nguyên) đã thoát nghèo, làm ăn khấm khá.

Ông Trần Phi Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhấn mạnh: “Lộc Hà xác định huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống người yếu thế. Việc hỗ trợ được căn cứ vào nhu cầu, hoàn cảnh và khả năng phát triển sản xuất của từng hộ, bảo đảm đúng đối tượng, phát huy hiệu quả lâu dài. Qua đó, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên bằng chính nội lực của mình”.