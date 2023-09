GNTEK Việt Nam - đơn vị cung cấp máy cạo râu Enchen chính hãng

Máy cạo râu Enchen được xem là vũ khí giúp đem lại vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm cho các quý ông. Do đó, nhu cầu mua máy cạo râu Enchen cũng ngày một tăng lên. Nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về GNTEK Việt Nam - đơn vị cung cấp máy cạo râu Enchen chính hãng, giá tốt hiện nay.

Tổng quan về máy cạo râu Enchen

Máy cạo râu Enchen là một sản phẩm nổi bật thuộc thương hiệu Xiaomi. Đây là sản phẩm mang nhiều ưu điểm nổi bật nên được phái nam hiện đại ưa chuộng hiện nay. Máy cạo râu Enchen được sử dụng để làm sạch râu và lông trên khuôn mặt và các vùng như nách, gáy, ria mép.

Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế và sang trọng. Do đó giúp bạn dễ dàng mang theo khi đi xa cũng như sử dụng rất dễ dàng. Máy được trang bị lưỡi dao thành 2 vòng, giúp tốc độ cạo râu nhanh hơn so với các dòng máy khác. Lưỡi dao của máy cạo râu được gia công kỹ lưỡng, sắc bén nên cạo râu sạch nhanh chóng và an toàn hơn. Các động cơ của máy được nhập khẩu từ Nhật Bản nên cho khả năng cắt chính xác. Máy có dung lượng pin cực lớn, cho phép sử dụng liên tục trong nhiều giờ.

Mua máy cạo râu Enchen chính hãng ở đâu?

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp máy cạo râu Enchen. Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng với giá tốt. Đến với GNTEK Việt Nam, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Bởi Công ty TNHH GNTEK Việt Nam là nhà phân phối chính hãng độc quyền các sản phẩm của thương hiệu Enchen, Jeeback. Các sản phẩm của GNTEK Việt Nam đều được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hóa đơn VAT, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ CO, được kiểm định theo các quy chuẩn đã quy định.

Công ty TNHH GNTEK Việt Nam cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá thành tốt nhất. Các sản phẩm mà GNTEK Việt Nam cung cấp đều là hàng chính hãng 100%. Đơn vị sẽ hoàn tiền 200% nếu sản phẩm không phải hàng chính hãng.

GNTEK Việt Nam còn có chính sách bảo hành sản phẩm rõ ràng để khách hàng yên tâm mua sắm. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu có lỗi do nhà sản xuất. Tại kho hàng của GNTEK Việt Nam luôn có sẵn số lượng hàng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, đơn vị còn hỗ trợ giao hàng hỏa tốc 2H tại Hà Nội và tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

Top 3 máy cạo râu Enchen bán chạy tại GNTEK Việt Nam

Máy cạo râu Enchen Blackstone 5S

Máy cạo râu Enchen Blackstone 5S chống nước là sản phẩm được các quý ông ưa chuộng khi đến với GNTEK Việt Nam. Sản phẩm có khả năng chống nước IPX7 với ba đầu cạo lưỡi cắt 3D. Điều này cho phép làm sạch tóc gấp ba lần so với các loại máy cạo râu thông thường. Blackstone 5S được trang bị công suất lên đến 5W cho hiệu quả hoạt động ổn định và nhanh chóng hơn. Màu sắc kết hợp giữa hai màu nâu và đen rất sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng.

Máy cạo râu từ tính Enchen X2

Máy cạo râu từ tính Enchen X2 công nghệ lưỡi Magnetic chống nước IPX7 có thể lắp KIT đa năng Silver series. Ưu điểm của sản phẩm là có lưỡi dao 3 chiều sắc bén cùng thời lượng pin dài 60 phút. Do đó có khả năng cạo sạch và nhanh hơn dao cạo thường nhờ thiết kế đầu cắt nổi 3D độc lập siêu bén. Lưới lưỡi dao hai vòng mỏng giúp cải thiện đáng kể hiệu quả cạo râu.

Máy cạo râu Enchen X7

Máy cạo râu Enchen X7 là phiên bản hiện đại của máy cạo râu Xiaomi. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm chính là khả năng làm sạch râu cực nhanh mà không hề gây tổn thương cho da. Máy cạo râu Enchen X7 nổi bật với thiết kế lưỡi cao thông minh, xoay 2 chiều hiện đại giúp tăng diện tích tiếp xúc vùng cạo lên đến 50%. Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn giúp dễ dàng mang theo đi làm, đi chơi hay đi du lịch.

Công ty TNHH GNTEK Việt Nam là đơn vị uy tín cung cấp đa dạng các sản phẩm máy cạo râu Enchen chính hãng cho khách hàng. Không những có sản phẩm chất lượng, khi mua hàng tại đây, bạn còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nếu đang có nhu cầu mua máy cạo râu Enchen chính hãng với giá tốt thì đừng hãy liên hệ vào thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết nhất.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH GNTEK Việt Nam

Địa chỉ: Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 19008168

Website: https://gntek.vn/

