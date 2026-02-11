Câu chuyện suy ngẫm: Cây thập tự

Mỹ Dung - 02/11/2026 17:44

Mỗi thử thách trong cuộc đời như cây thập tự trong câu chuyện. Kiên trì vượt qua gánh nặng hôm nay chính là chiếc cầu vững chắc đưa ta tới thành công.