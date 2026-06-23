Chung tay tạo sức bật mới cho đô thị Nam Hà Tĩnh

Nguyễn Nam Trung - 23/06/2026 16:49

Sau hơn 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương mới, nhiều phường phía Nam Hà Tĩnh đã có những chuyển động rõ nét trong phát triển đô thị.