Cơ sở may gia công bao bì tại xã Mai Hoa đi vào hoạt động

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 10:36

Sau 7 tháng xây dựng, cơ sở may gia công bao bì ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.