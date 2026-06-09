Đánh thức “hồn xưa” trong lòng đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Thục Anh - 09/06/2026 17:22

Tại các đô thị phía Bắc Hà Tĩnh,việc nâng cấp, bảo tồn, và phát huy giá trị di sản văn hóa đang được quan tâm, nâng niu giá trị cốt lõi của “hồn xưa”.