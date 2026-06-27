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Văn hóa Hà Tĩnh

Dòng sông và căn cước quê nhà

Võ Thị Thanh Huyền - 27/06/2026 15:24
Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần căn cước của những người con Hà Tĩnh.
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