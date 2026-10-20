Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/10 ngày 21/10/2026

Mai Hoa - 20/10/2026 17:19

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/10 ngày 21/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh