Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 31/10 ngày 2/11/2026

PV - 01/11/2026 17:11

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 1/11 ngày 2/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh