Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 31/10 ngày 1/11/2026

Mai Hoa - 31/10/2026 17:18

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 31/10 ngày 1/11/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh