Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 5/7 ngày 6/7/2026

PV - 05/07/2026 18:42

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 5/7 ngày 6/7/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh