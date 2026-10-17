Gỡ khó bài toán nhân lực y tế cơ sở

Hải Thuận - 17/10/2026 17:42

Trước thực trạng thiếu bác sĩ tại các trạm y tế xã, Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.