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Gỡ khó bài toán nhân lực y tế cơ sở

Hải Thuận - 17/10/2026 17:42
Trước thực trạng thiếu bác sĩ tại các trạm y tế xã, Hà Tĩnh đang tập trung kiện toàn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.
Gỡ khó bài toán nhân lực y tế cơ sở
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