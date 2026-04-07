Hợp nhất địa giới, hòa nhịp hồn quê

Thái Mỹ Dung - 04/07/2026 14:45

Hợp nhất địa giới ở Hà Tĩnh không chỉ là phép cộng hành chính mà sự họa quyện văn hóa, mở ra không gian sống rộng hơn, gắn kết cộng đồng.