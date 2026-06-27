Kê khai thuế trên môi trường số: Thiếu hiểu biết hay cố tình né tránh?

Phan Dung - 27/06/2026 08:52

Tại Hà Tĩnh, kinh doanh online mang lại nguồn thu lớn cho nhiều cá nhân. Tuy nhiên, việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế vẫn còn nhiều bất cập.