Kẹo cu đơ Quỳnh Hội – Ngọt thơm từ hạt lạc quê

Từ Duyên - 15/10/2026 14:51

Từ những nguyên liệu dân dã, kẹo cu đơ Quỳnh Hội góp phần lưu giữ hương vị quê Hà Tĩnh mộc mạc mà đậm tình người.