Khi Nghị quyết thấm sâu vào đời sống văn hoá cơ sở

Nguyễn Sơn Thủy - 20/06/2026 12:28

Nghị quyết 18 Hà Tĩnh đang tạo sức sống mới cho văn hóa cơ sở. Từ Ngôi nhà trí tuệ đến bảo tồn dân ca ví, giặm, nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.