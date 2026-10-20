Khởi nghiệp từ những mầm hoa

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:32

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh Lê Khắc Nam, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trở về quê khởi nghiệp với mô hình sản xuất cây giống hoa cúc.