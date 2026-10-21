Mầm non miền núi- Vượt khó để đổi mới

Kiều Anh - 21/10/2026 15:27

Ở khu vực miền núi Hà Tĩnh, đội ngũ giáo viên mầm non vẫn đang nỗ lực đổi mới phương pháp, sáng tạo trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.