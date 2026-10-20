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Nỗ lực khắc phục tình trạng suy thoái cam Khe Mây

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:32
Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền và người dân xã Hương Đô (Hà Tĩnh) có đã nhiều giải pháp khắc tình trạng trạng suy thoái của cam Khe Mây.
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