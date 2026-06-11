Nước non ơn Người trong lời mẹ ru

Trung Hoa - 11/06/2026 17:29

Tháng Sáu về, lòng người hướng về Bác Hồ kính yêu. Cảm xúc ấy ngân lên trong ca khúc “Nước non ơn Người trong lời mẹ ru” của nhạc sĩ Ngọc Thịnh.