Tháng 6 của những người làm báo

Từ Duyên - 15/06/2026 21:13

Tháng 6 hãy cùng nhìn lại dấu ấn từ các giải báo chí uy tín và những hoạt động sôi nổi tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh.