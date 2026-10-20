Triển vọng từ mô hình điểm về trồng dưa chuột ở Hương Xuân

Nguyễn Thị Tâm - 20/10/2026 15:33

Sau 2 vụ trồng thử nghiệm, cây dưa chuột đã thể hiện sự phù hợp trên đồng đất của xã Hương Xuân (Hà Tĩnh).