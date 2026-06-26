Về Báo Hà Tĩnh
Bản tin du lịch

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 26/06/2026 17:51
Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Làm gì để khai thác lợi thế du lịch ven đô thị?
Bản tin du lịch

Làm gì để khai thác lợi thế du lịch ven đô thị?

Du lịch Hà Tĩnh nâng cao chất lượng lưu trú
Bản tin du lịch

Du lịch Hà Tĩnh nâng cao chất lượng lưu trú

Kỳ Xuân – miền biển bình yên gọi mùa hè.
Bản tin du lịch

Kỳ Xuân – miền biển bình yên gọi mùa hè.

Du lịch Hà Tĩnh trong mắt các nghệ sĩ
Bản tin du lịch

Du lịch Hà Tĩnh trong mắt các nghệ sĩ

Sức hút từ những tọa độ check-in
Bản tin du lịch

Sức hút từ những tọa độ check-in

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO