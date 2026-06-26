Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 26/06/2026 17:51

Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá