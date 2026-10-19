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Văn hóa - văn nghệ

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Thứ Hai, 19/10/2026, 19:25 (GMT+7)

Văn nghệ tổng hợp: Tháng Mười yêu thương

Yêu thương thường hiện diện bình dị đến mức ta ngỡ là hiển nhiên. Chương trình Văn nghệ tổng hợp gửi trọn tình cảm ấm áp với nội dung "Tháng Mười yêu thương".
Mỹ Dung
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