Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:53

Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa gắn với đời sống văn hóa của người dân địa phương.