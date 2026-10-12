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Về với ngôi chùa bên dòng sông Ngàn Sâu

Nguyễn Thị Tâm - 12/10/2026 15:53
Nằm bên dòng Ngàn Sâu, chùa Phượng Hoàng, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) là ngôi chùa gắn với đời sống văn hóa của người dân địa phương.
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