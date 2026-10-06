Vốn ưu đãi mở hướng lập nghiệp cho thanh niên Xuân Lộc

Từng dự định tiếp tục làm việc ở nước ngoài để cải thiện kinh tế gia đình, song những biến cố liên tiếp khiến anh Trần Thọ Văn (SN 1997) ở thôn Minh Quang, xã Xuân Lộc phải trở về quê, gác lại hành trình xuất khẩu lao động để chăm lo cho người thân. Năm 2021, bố anh gặp tai nạn, phải trải qua thời gian dài điều trị. Khi sức khỏe của bố mới dần hồi phục, con trai anh lại mắc bệnh hiểm nghèo, cần được chăm sóc thường xuyên. Những khó khăn liên tiếp khiến cuộc sống của gia đình vốn thuộc diện cận nghèo càng thêm chật vật.

Hiện tại, gia đình anh Trần Thọ Văn duy trì đàn bò nhốt 7 con.

Trở về quê, anh Văn bắt đầu xoay xở với công việc đồng áng và chăn nuôi để có thêm thu nhập. Gắn bó với nghề nuôi bò khoảng 5 năm, thời gian đầu anh chỉ nuôi nhỏ lẻ, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có trong sản xuất nông nghiệp. Qua thực tế cho thấy, bò là vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình, có thể mang lại nguồn thu ổn định nếu được đầu tư bài bản, vì vậy, khoảng 2 năm nay, anh chuyển sang nuôi bò nhốt. Hình thức này giúp anh thuận lợi hơn trong chăm sóc, quản lý đàn và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Những khó khăn về vốn đầu tư từng bước được tháo gỡ khi đầu năm 2026, anh Văn được tiếp cận 180 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ thanh niên lập nghiệp qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, anh đầu tư mở rộng chuồng trại, mua thêm con giống. Hiện tại, gia đình anh duy trì đàn bò 7 con, chủ yếu nuôi vỗ béo để bán. Mô hình mang lại nguồn thu bình quân mỗi năm hơn 100 triệu đồng, góp phần giúp gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống.

Ngoài nuôi bò nhốt, anh Văn dự kiến sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi gà lên 200 con.

Anh Văn cho biết: “Với tôi, nguồn vốn ưu đãi có ý nghĩa rất lớn, tạo cơ hội để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Thời gian tới, tôi dự định tiếp tục mở rộng chuồng trại, phát triển đàn bò phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời phát triển thêm đàn gà khoảng 200 con. Bên cạnh đó, tôi cũng tiếp tục nghiên cứu tận dụng diện tích đất sẵn có để phát triển thêm mô hình nuôi ốc bươu đen, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình”.

Những ngày này, anh Đỗ Quốc Đạt (SN 1995) ở thôn Minh Quang cũng đang phấn khởi khi vừa được giải ngân 150 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ thanh niên lập nghiệp qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Khoản vay đến đúng thời điểm anh đang có nhu cầu đầu tư mở rộng xưởng nhôm kính, mua sắm thêm máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gia đình anh Đạt thuộc diện cận nghèo. Bố anh mất sớm, mẹ một mình nuôi hai chị em ăn học. Sau khi học xong lớp 12, mẹ lâm bệnh nặng, anh Đạt đành gác lại ước mơ học đại học, chọn học nghề nhôm kính để sớm có việc làm, vừa trang trải cuộc sống, vừa có điều kiện chăm sóc mẹ. Từ những ngày đầu học nghề, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, gắn bó với công việc và gây dựng cơ sở sản xuất tại quê nhà. Khoản vay 150 triệu đồng được tiếp cận trong thời gian này giúp anh có thêm điều kiện thanh toán một phần chi phí đầu tư nhà xưởng, đồng thời mua máy cắt, máy phay, máy làm khóa. Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình, cơ sở nhôm kính của anh Đạt còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động tại địa phương, với thu nhập khoảng 8-9 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn vốn vay đã giúp anh Đạt mở rộng xưởng, mua sắm thêm máy móc phục vụ sản xuất.

Anh Đạt chia sẻ: “Khoản vay đến đúng lúc giúp tôi giảm bớt áp lực về vốn, có điều kiện đầu tư thêm máy móc để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tôi sẽ cố gắng sử dụng vốn đúng mục đích, duy trì và phát triển cơ sở, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình, để nguồn vốn ưu đãi thực sự phát huy hiệu quả”.

Các chương trình tín dụng ưu đãi đang trở thành điểm tựa để nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở Xuân Lộc mạnh dạn lập nghiệp, phát triển kinh tế ngay tại quê nhà. Đến nay, toàn xã có 29 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên. Thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, giải quyết việc làm, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã được tiếp cận khoảng 2,6 tỷ đồng vốn vay. Cùng với đó, nguồn vốn tín chấp, ủy thác từ các ngân hàng qua tổ chức Đoàn với tổng dư nợ khoảng 3,5 tỷ đồng cũng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn, tạo điều kiện để thanh niên đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và từng bước xây dựng sinh kế ổn định.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn hỗ trợ lập nghiệp cho thanh niên trên địa bàn Xuân Lộc.