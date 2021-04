Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai

Ngày 24/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 188/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Từ chiều và đêm 25 đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp hiệu ứng phơn nên trong ngày 25/4 có nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi gay gắt trên 38 độ C.

Từ chiều và đêm 25 đến ngày 26/4, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình nắng nóng, mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân các kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại (một số tài liệu tham khảo được đăng tải trên website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx).

Ngoài ra, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

