Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, người lao động (NLĐ) khắp các miền quê Hà Tĩnh đang chung sức, đồng lòng thi đua lao động sản xuất. Mỗi người một công việc, nhưng đều có chung ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần khôi phục, phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước như ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, công đoàn công ty đã phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Cùng với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chúng tôi đang tích cực tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó - sáng tạo - quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; chấp hành pháp luật, nội quy lao động, tuân thủ quy trình sử dụng thiết bị máy móc, công nghệ, đảm bảo an toàn trong sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động...

Trong lễ phát động Tháng Công nhân 2022 của Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh, tôi là một trong 25 công nhân tiêu biểu được tuyên dương. Đó là niềm vui, là động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công việc, góp phần cùng công ty ổn định và phát triển lâu dài.

Để đảm bảo tiến độ công việc, thực hiện chi trả sớm nhất cho NLĐ, tôi cùng đồng nghiệp phải thường xuyên làm ngoài giờ, làm thêm thứ 7, chủ nhật. Dù công việc bận rộn và vất vả nhưng chúng tôi đều nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các cơ quan, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của dịch bệnh, giúp NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại với công việc.

Sau khi dịch dần ổn định, các hoạt động KT-XH phục hồi, tạo điều kiện để CLB trở lại luyện tập, biểu diễn. Đặc biệt, mùa khai trương du lịch biển năm nay, Khu du lịch Thiên Cầm được tỉnh chọn là nơi tổ chức lễ hội “Hà Tĩnh - âm vang biển”. Vinh dự được góp tiết mục trong đêm diễn tối 30/4 tại lễ hội khai trương, tôi đã sáng tác một số ca khúc mới, dàn dựng không gian diễn xướng và tích cực tổ chức tập luyện cho các thành viên của CLB.

Với niềm đam mê, khả năng của mình, tôi mong muốn được tiếp tục góp sức để từng bước đưa nét độc đáo của điệu ví, giặm quê mình gắn với phát triển du lịch nhằm tăng thêm sức hút du khách về với biển, để Thiên Cầm phát huy những tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng.

Năm học vừa qua, việc dạy học của giáo viên và học sinh bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh. Ở những thời kỳ cao điểm, để đảm bảo an toàn cho các em, việc học trực tiếp của trường chúng tôi phải tạm dừng. Mặc dù, các em vẫn được học online nhưng do điều kiện cơ sở vật chất ở xã miền núi xa xôi, sóng internet có nơi chập chờn nên hình thức học này còn nhiều hạn chế.