Không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh thấp nhất 13 độ C

Ngày 17/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ; các khu vực tỉnh Hà Tĩnh trời rét, có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm qua (16/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Gió vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nền nhiệt lúc 1 giờ ngày 17/12 giảm từ 1 - 3 độ C so với 1 giờ ngày 16/12 và phổ biến ở mức 19,1 - 21,7 độ C.

Ngày hôm nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Toàn tỉnh trời rét, có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường cũng khiến khu vực Hà Tĩnh có mưa rải rác, đồng bằng ven biển có nơi mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, ngày 19/12 không khí lạnh tiếp tục tăng cường.

Tin liên quan: Hà Tĩnh đón 3 đợt rét trong 10 ngày tới Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh Lê Ngọc Quyết cho biết, trong 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xảy ra 3 đợt rét. Tuy nhiên các đợt rét này không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu xuất hiện rét đậm cục bộ ở các vùng miền núi.

P.X.B